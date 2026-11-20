Invito all'acquisto per Cardinal Health

(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre

Chiusura negativa per il distributore di prodotti farmaceutici , componente dell' S&P-500 , che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 2,15%. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.





Operatività odierna:

Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 272,3 USD, con stop loss individuato a quota 55,32 Dollari USA, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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