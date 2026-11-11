Francoforte: brillante l'andamento di Wacker Chemie
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo chimico specializzato in siliconi e polimeri, con una variazione percentuale dell'1,81%.
L'andamento di Wacker Chemie nella settimana, rispetto al MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 80,4 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 82,7. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 85.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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