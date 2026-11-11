Francoforte: RENK scende verso 33,67 Euro
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di sistemi di propulsione, che passa di mano in perdita del 3,83%.
Lo scenario su base settimanale di RENK rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le tendenza di medio periodo del fornitore di trasmissioni per veicoli e navi si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 35,77 Euro. Supporto stimato a 33,67. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 37,87.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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