Francoforte: RENK scende verso 33,67 Euro

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di sistemi di propulsione , che passa di mano in perdita del 3,83%.



Lo scenario su base settimanale di RENK rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Le tendenza di medio periodo del fornitore di trasmissioni per veicoli e navi si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 35,77 Euro. Supporto stimato a 33,67. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 37,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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