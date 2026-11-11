Invito all'acquisto per Beiersdorf
(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre
Bene la compagnia di prodotti per la cura della persona, tra i componenti del DAX, con un rialzo dell'1,23%.
Operatività odierna:
Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 85,34 Euro, con stop loss calcolato a quota 81,85 Euro, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```