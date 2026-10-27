Milano
13:53
49.331
+0,29%
Nasdaq
26-ott
29.273
0,00%
Dow Jones
26-ott
52.362
+0,28%
Londra
13:53
10.673
-0,88%
Francoforte
13:53
25.485
+0,29%
Martedì 27 Ottobre 2026, ore 14.09
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: peggiora Beiersdorf
Francoforte: peggiora Beiersdorf
Migliori e peggiori
,
In breve
27 ottobre 2026 - 09.50
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Ribasso per la
compagnia di prodotti per la cura della persona
, che passa di mano in perdita del 3,85%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: balza in avanti Beiersdorf
Frankfurt: Beiersdorf worsens
Frankfurt: Beiersdorf surges
Beiersdorf Slides in Frankfurt
Titoli e Indici
Beiersdorf
-2,96%
Altre notizie
Frankfurt: new bullish impetus for Beiersdorf
Beiersdorf in discesa a Francoforte
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Beiersdorf
Beiersdorf, third-quarter organic sales -1.3% but guidance confirmed
Beiersdorf, fatturato -1,3% su base organica nel terzo trimestre ma previsioni confermate
Francoforte: peggiora Siemens Energy
Guide
Correzione di Borsa, bear market e VIX: cosa significa quando il mercato perde il 10% o il 20%
Un mercato entra convenzionalmente in correzione quando perde almeno il 10% rispetto al massimo precedente. Se il ribasso raggiunge il 20%, si parla invece di bear market.
leggi tutto