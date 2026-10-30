Milano 12:10
49.682 -0,64%
Nasdaq 29-ott
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Dow Jones 29-ott
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Londra 12:10
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Francoforte 12:10
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Francoforte: brillante l'andamento di Beiersdorf

Migliori e peggiori, In breve
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Avanza la compagnia di prodotti per la cura della persona, che guadagna bene, con una variazione del 2,43%.
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