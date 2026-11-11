Londra: positiva la giornata per Halma
(Teleborsa) - Bene il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro, con un rialzo del 2,36%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Halma evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Halma rispetto all'indice.
Tecnicamente, Halma è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 35,65 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 35,29. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 36,01.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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