Londra: positiva la giornata per Halma

(Teleborsa) - Bene il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro , con un rialzo del 2,36%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Halma evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Halma rispetto all'indice.





Tecnicamente, Halma è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 35,65 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 35,29. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 36,01.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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