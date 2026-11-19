Londra: rally per Halma
(Teleborsa) - Grande giornata per il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,82%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Halma mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,79%, rispetto a -3,04% del principale indice della Borsa di Londra).
Lo scenario di breve periodo di Halma evidenzia un declino dei corsi verso area 34,08 sterline con prima area di resistenza vista a 36,16. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 32,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```