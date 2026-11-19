Londra: rally per Halma

(Teleborsa) - Grande giornata per il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,82%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Halma mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,79%, rispetto a -3,04% del principale indice della Borsa di Londra ).





Lo scenario di breve periodo di Halma evidenzia un declino dei corsi verso area 34,08 sterline con prima area di resistenza vista a 36,16. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 32,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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