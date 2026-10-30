Londra: si concentrano le vendite su Halma

(Teleborsa) - Rosso per il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro , che sta segnando un calo del 2,06%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Halma mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,51%, rispetto a +0,08% del principale indice della Borsa di Londra ).





Le implicazioni di breve periodo di Halma sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 34,57 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 34,09. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 35,05.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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