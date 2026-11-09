Londra: nuovo spunto rialzista per Halma

(Teleborsa) - Avanza il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro , che guadagna bene, con una variazione del 2,03%.



La tendenza ad una settimana di Halma è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Halma suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 33,65 sterline con tetto rappresentato dall'area 34,57. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 33,09.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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