Londra: nuovo spunto rialzista per Halma
(Teleborsa) - Avanza il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro, che guadagna bene, con una variazione del 2,03%.
La tendenza ad una settimana di Halma è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Halma suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 33,65 sterline con tetto rappresentato dall'area 34,57. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 33,09.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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