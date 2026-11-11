Londra: scambi in positivo per Glencore

(Teleborsa) - Scambia in profit l' azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi , che lievita del 2,68%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Glencore più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo scenario di medio periodo di Glencore ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 5,2 sterline. Supporto a 5,158. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 5,242.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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