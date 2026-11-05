Milano 17:35
50.506 -1,03%
Nasdaq 18:58
26.821 -5,68%
Dow Jones 18:58
51.786 -2,94%
Londra 17:40
10.783 -0,43%
Francoforte 17:35
26.325 -0,43%

Perde Goldman Sachs sul mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Perde Goldman Sachs sul mercato di New York
Pressione sulla banca d'affari americana, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,08%.
Condividi
```