New York: in calo Clorox
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la multinazionale che commercializza beni di consumo, con una flessione del 3,31%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Clorox evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Clorox rispetto all'indice.
Tecnicamente, Clorox è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 104,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 101,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 107,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```