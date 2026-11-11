New York: in calo Clorox

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la multinazionale che commercializza beni di consumo , con una flessione del 3,31%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Clorox evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Clorox rispetto all'indice.





Tecnicamente, Clorox è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 104,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 101,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 107,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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