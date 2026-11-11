New York: performance negativa per Carvana

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società che opera nel commercio di auto usate tramite una piattaforma di e-commerce , che presenta una flessione del 2,31% sui valori precedenti.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell' S&P-500 , ad evidenza del fatto che il movimento di Carvana subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Carvana . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 72,52 USD. Primo supporto visto a 70,73. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 70,13.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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