New York: performance negativa per Carvana
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società che opera nel commercio di auto usate tramite una piattaforma di e-commerce, che presenta una flessione del 2,31% sui valori precedenti.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell'S&P-500, ad evidenza del fatto che il movimento di Carvana subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Carvana. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 72,52 USD. Primo supporto visto a 70,73. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 70,13.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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