Anthropic, rumours: lunedì presenta documentazione per IPO
(Teleborsa) - Anthropic ha in programma di depositare lunedì, intorno alle 9:00 (ora di New York), la documentazione pubblica per l'offerta pubblica iniziale. Lo riferiscono alcune fonti informate sui fatti, mentre l'azienda che ha sviluppato Claude si prepara a un debutto che potrebbe rivelarsi da record, eguagliando o superando le dimensioni dell'IPO di SpaceX.
Secondo quanto riportato da Bloomberg News, Anthropic dovrebbe avviare formalmente le attività di promozione per l'IPO già nella settimana del 9 novembre.
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