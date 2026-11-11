New York: calo per McDonald's
(Teleborsa) - Sottotono il gigante del fast food, che passa di mano con un calo del 2,26%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che McDonald's mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,85%, rispetto a +1,01% dell'indice americano).
Allo stato attuale lo scenario di breve di McDonald's rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 278,7 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 273,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 283,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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