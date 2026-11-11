New York: calo per McDonald's

(Teleborsa) - Sottotono il gigante del fast food , che passa di mano con un calo del 2,26%.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che McDonald's mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,85%, rispetto a +1,01% dell' indice americano ).





Allo stato attuale lo scenario di breve di McDonald's rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 278,7 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 273,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 283,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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