OPA Trevi, adesioni al 2,109%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'OPA su azioni ordinarie Trevi – Finanziaria Industriale promossa da Webuild risulta che oggi 11 novembre sono state presentate 34.692 richieste.



Pertanto, complessivamente le richieste di adesione raggiungono il 2,109%.



L'offerta è stata lanciata lo scorso 28 settembre e si chiuderà il 20 novembre. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Trevi acquistate sul mercato nei giorni 19 e 20 novembre 2026 non potranno essere apportate in adesione all’offerta.

Condividi

```