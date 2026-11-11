Milano 17:35
51.947 +0,37%
Nasdaq 20:43
28.462 +2,60%
Dow Jones 20:43
52.476 +0,47%
Londra 17:35
10.835 +0,78%
Francoforte 17:35
26.663 +1,20%

OPA Trevi, adesioni al 2,109%

Finanza
OPA Trevi, adesioni al 2,109%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'OPA su azioni ordinarie Trevi – Finanziaria Industriale promossa da Webuild risulta che oggi 11 novembre sono state presentate 34.692 richieste.

Pertanto, complessivamente le richieste di adesione raggiungono il 2,109%.

L'offerta è stata lanciata lo scorso 28 settembre e si chiuderà il 20 novembre. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Trevi acquistate sul mercato nei giorni 19 e 20 novembre 2026 non potranno essere apportate in adesione all’offerta.
Condividi
```