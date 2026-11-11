Webuild sale al 44% di Trevi dopo nuovi acquisti sul mercato

(Teleborsa) - Webuild , colosso italiano dell'ingegneria e delle infrastrutture, ha acquistato 556.733 azioni di Trevi nella giornata di oggi, 11 novembre, nel contesto dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria lanciata sulla società di fondazioni quotata su Euronext Milan.



Le operazioni di acquisto sono state effettuate a un prezzo unitario per azione non superiore a 5,165 euro, ovvero il corrispettivo offerto per ciascuna azione nel contesto dell'OPA.



A seguito degli acquisti, Webuild verrà a possedere complessivamente 28.852.680 azioni ordinarie Trevi, pari a circa il 44,00% del capitale sociale e dei diritti di voto.

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