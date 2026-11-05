Webuild sale al 39,9% di Trevi dopo nuovi acquisti sul mercato

(Teleborsa) - Webuild
, colosso italiano dell'ingegneria e delle infrastrutture, ha acquistato 2.145.219 azioni di Trevi
nella giornata odierna, nel contesto dell'offerta pubblica di acquisto (OPA
) obbligatoria totalitaria lanciata sulla società di fondazioni quotata su Euronext Milan.
Le operazioni di acquisto sono state effettuate a un prezzo unitario per azione non superiore a 5,165 euro, ovvero il corrispettivo offerto per ciascuna azione nel contesto dell'OPA.
A seguito degli acquisti odierni, Webuild verrà a possedere complessivamente 26.165.680 azioni ordinarie Trevi, pari a circa il 39,90% del capitale sociale e dei diritti di voto.