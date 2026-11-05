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Webuild sale al 39,9% di Trevi dopo nuovi acquisti sul mercato

Finanza
Webuild sale al 39,9% di Trevi dopo nuovi acquisti sul mercato
(Teleborsa) - Webuild, colosso italiano dell'ingegneria e delle infrastrutture, ha acquistato 2.145.219 azioni di Trevi nella giornata odierna, nel contesto dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria lanciata sulla società di fondazioni quotata su Euronext Milan.

Le operazioni di acquisto sono state effettuate a un prezzo unitario per azione non superiore a 5,165 euro, ovvero il corrispettivo offerto per ciascuna azione nel contesto dell'OPA.

A seguito degli acquisti odierni, Webuild verrà a possedere complessivamente 26.165.680 azioni ordinarie Trevi, pari a circa il 39,90% del capitale sociale e dei diritti di voto.
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