Piazza Affari: andamento sostenuto per Interpump

(Teleborsa) - Balza in avanti il costruttore di pompe ad alta pressione , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,37%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Interpump mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,19%, rispetto a +2,37% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Allo stato attuale lo scenario di breve della società industriale rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 40,03 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 39,43. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 40,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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