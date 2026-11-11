Piazza Affari: andamento sostenuto per Interpump
(Teleborsa) - Balza in avanti il costruttore di pompe ad alta pressione, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,37%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Interpump mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,19%, rispetto a +2,37% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Allo stato attuale lo scenario di breve della società industriale rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 40,03 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 39,43. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 40,63.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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