Piazza Affari: movimento negativo per Fincantieri
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il principale complesso cantieristico al mondo, che mostra un decremento dell'1,95%.
L'andamento di Fincantieri nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status tecnico di Fincantieri è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 12,65 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 12,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 13,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```