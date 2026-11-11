Piazza Affari: movimento negativo per Fincantieri

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il principale complesso cantieristico al mondo , che mostra un decremento dell'1,95%.



L'andamento di Fincantieri nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di Fincantieri è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 12,65 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 12,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 13,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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