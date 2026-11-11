Piazza Affari: andamento rialzista per ENI

(Teleborsa) - Avanza la società del Cane a sei zampe , che guadagna bene, con una variazione dell'1,86%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di ENI rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico dell' azienda che opera in tutta la filiera dell'energia mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 24,9 Euro con area di resistenza individuata a quota 25,37. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 24,59.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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