Snam, stoccaggi al 90% con dieci giorni d'anticipo e domanda di gas in rialzo nel 2026

(Teleborsa) - Il sistema italiano di stoccaggio gas
ha raggiunto il 20 ottobre l'obiettivo di riempimento del 90%
, dieci giorni prima dell'inizio della stagione invernale, consentendo all'Italia di conseguire in anticipo gli obiettivi fissati dal quadro regolatorio europeo. Lo sottolinea Snam
nella nota sui conti al 30 settembre
, affermando che lo stoccaggio di gas naturale è un elemento cruciale per soddisfare la domanda invernale e mitigare le pressioni sui prezzi connesse alle tensioni in Medio Oriente; l'Italia rappresenta circa un sesto della capacità complessiva di stoccaggio in Europa.
Nella sua analisi di scenario, Snam evidenzia che - contrariamente alle ipotesi incorporate in diversi scenari europei di decarbonizzazione - le stime più recenti per l'Italia indicano un aumento della domanda di gas naturale nel 2026
rispetto al 2025, con prospettive per i settori dei consumi finali sostanzialmente stabili o in moderata crescita. L'Italia continua a rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti attraverso un portafoglio gas altamente diversificato, supportato da molteplici rotte di importazione e da un contributo crescente del GNL, che nei primi nove mesi del 2026 ha rappresentato il 32% dei flussi di gas immessi in rete.
Con riferimento all'esercizio in corso, a marzo Snam ha completato l'acquisizione delle partecipazioni residue in OLT - Offshore LNG Toscana
, arrivando a detenere il 100% del capitale sociale della società. L'operazione rafforza la leadership di Snam nel settore del GNL, che nell'attuale contesto energetico riveste un ruolo strategico per garantire la sicurezza energetica dell'Italia.
Per quanto riguarda gli asset internazionali
, il portafoglio continua a mostrare una resilienza complessiva
, sostenuta da quadri regolatori con limitata esposizione al rischio volume e/o da contratti di trasporto a lungo termine lungo rotte di approvvigionamento diversificate. Snam continuerà a monitorare attentamente gli sviluppi sia in Medio Oriente sia in Ucraina, valutando eventuali implicazioni e impatti sul Gruppo.
A oggi non sono stati individuati effetti rilevanti attribuibili a tali eventi con riferimento alla gestione delle attività operative o all'esecuzione del programma di investimenti. Per contro, i potenziali effetti del phase-out del gas russo nella regione balcanica potrebbero rafforzare ulteriormente il ruolo strategico degli asset di Snam
(tra cui DESFA), in quanto contribuiscono a rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti nella regione.