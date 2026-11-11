Snam, Passa: aumento IRAP in manovra vale 4% dell'utile per azione 2027, parleremo con ARERA

(Teleborsa) - L'ulteriore aumento dell'IRAP previsto dalla manovra peserebbe per circa il 4% sull'utile per azione di Snam nel 2027. Lo ha detto il CFO Luca Passa, rispondendo a una domanda degli analisti durante la conference call sui risultati dei nove mesi.



La norma, ha ricordato Passa, è ancora una bozza. Secondo il testo attuale, nel 2027 l'IRAP salirebbe di altri 3 punti percentuali oltre all'aumento aggiuntivo di 2 punti già in vigore, e resterebbe più alta di 3 punti nel 2028 e nel 2029. Il primo aumento di 2 punti è già stato contabilizzato: per il 2026 vale circa 40 milioni di euro ed è incluso nella guidance. Per il 2027, l'ulteriore incremento previsto dalla bozza comporterebbe un impatto aggiuntivo di circa il 4% sull'utile per azione.



Al momento, ha spiegato il CFO, la bozza non prevede che l'aumento possa essere trasferito ai clienti finali, né riconosciuto in tariffa. Snam intende però affrontare la questione con il regolatore in vista del prossimo periodo regolatorio, perché "il nostro business è un business interamente regolato e l'aumento della tassazione incide sulla marginalità".

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