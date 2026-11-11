Snam, Passa: esclusiva con F2i e Femo Gas per biometano. Offerte non soddisfacenti sui rifiuti

(Teleborsa) - Snam entra nella fase finale della cessione delle attività nel biometano. Il CFO Luca Passa ha spiegato nella conference call con gli analisti che la società ha ricevuto le offerte vincolanti finali nell'ambito del processo competitivo.



Per il biometano da scarti agricoli, il CdA ha autorizzato oggi la firma di un accordo di esclusiva con F2i e Femo Gas. "Ci aspettiamo di firmare un'operazione entro fine anno, con il closing previsto all'inizio del prossimo anno", ha detto Passa. Le attività sono state di conseguenza classificate come destinate alla vendita.



Diverso il discorso per il biometano da rifiuti. "Non consideriamo soddisfacenti le offerte ricevute, quindi ci prendiamo più tempo per valutare le offerte e tutte le potenziali alternative, al fine di massimizzarne il valore", ha spiegato il CFO.



La cessione rientra nelle misure con cui Snam punta a rispettare la delibera ARERA sulla separazione tra la gestione delle reti di trasporto e la produzione e fornitura di gas, che le chiede di adottare entro il 30 giugno 2027 almeno una delle soluzioni strutturali indicate. Il biometano rientra inoltre tra le opportunità del programma di rotazione degli asset da 2,8 miliardi previsto dal piano strategico.

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