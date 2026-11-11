Snam, Passa: nessuna nuova vendita di quota De Nora nei prossimi 18-24 mesi

(Teleborsa) - Snam non prevede di vendere altre azioni di Industrie De Nora almeno per un anno e mezzo. Lo ha detto il CFO Luca Passa nella conference call con gli analisti sui risultati dei nove mesi.



A settembre Snam ha ceduto il 5% del capitale di De Nora tramite accelerated bookbuilding. "L'operazione ha anche aumentato il flottante della società, il che riteniamo dovrebbe sostenerne nel tempo il profilo di mercato e la valutazione", ha spiegato Passa. "Dopo il collocamento restiamo un azionista di riferimento, con una quota di circa il 16% e diritti di governance invariati". E ha aggiunto: "Non prevediamo ulteriori collocamenti sul mercato della quota residua, o di una sua parte, nei prossimi 18-24 mesi". La vendita, ha ricordato il CFO, è coerente con il programma di rotazione degli asset da 2,8 miliardi inserito nel piano strategico.

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