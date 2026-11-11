Snam, Passa: nel nuovo piano possibili investimenti aggiuntivi ma aspettiamo di conoscere remunerazione

(Teleborsa) - Il sistema energetico italiano potrebbe richiedere a Snam investimenti aggiuntivi su trasporto, rigassificazione e stoccaggio rispetto a quelli previsti dal piano attuale. Ma prima la società vuole sapere come saranno remunerati. Lo ha detto il CFO Luca Passa, rispondendo a una domanda degli analisti sul livello di investimenti del nuovo piano durante la conference call sui risultati dei nove mesi.



Snam , ha spiegato Passa, può valutare il fabbisogno del sistema in termini di investimenti aggiuntivi nelle reti di trasporto, rigassificazione e stoccaggio. "Non investiremo senza sapere quale sarà la nostra remunerazione", ha precisato. La società non fissa però una soglia minima, "perché la remunerazione non deriva solo dalla formula del WACC, ma anche da molti altri elementi stabiliti dal regolatore". È quindi l'insieme di questi fattori, ha spiegato, a determinare il rendimento del capitale investito.



"Quello che posso dirvi è che, chiaramente, in tutte e tre le attività regolate in cui operiamo, cioè trasporto, GNL e stoccaggio, potrebbe esserci bisogno di investimenti aggiuntivi rispetto al nostro piano di investimenti attuale", ha detto il CFO.



Il nuovo piano arriverà in una fase di passaggio per la regolazione. Come ricordato dallo stesso Passa nel corso della call, ARERA ha pubblicato a ottobre il secondo documento di consultazione sul nuovo periodo regolatorio del trasporto gas, mentre la formula di remunerazione cambierà dal 2028. Per il 2026 Snam conferma investimenti per 2,8 miliardi di euro, di cui 2,6 miliardi nelle infrastrutture gas.

Condividi

```