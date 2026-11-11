Snam, Passa: costo del debito al 2,7% nel 2026, la scelta del tasso variabile ha pagato

(Teleborsa) - Il costo del debito di Snam salirà di poco a fine anno per effetto del recente rialzo dei tassi, ma la scelta di aumentare la quota a tasso variabile ha finora protetto i conti. Lo ha spiegato il CFO Luca Passa, rispondendo alle domande degli analisti durante la conference call sui risultati dei nove mesi.



"Il costo del nostro debito è rimasto stabile nei primi nove mesi", ha detto Passa, a circa il 2,6%. Per l'intero 2026 la guidance indica un costo medio del debito del 2,7%, quindi 0,1 punti percentuali in più, e oneri finanziari netti di poco inferiori ai 400 milioni di euro. "Quindi l'aumento dell'EBITDA atteso a fine anno è compensato o mitigato dall'aumento degli oneri finanziari, dovuto al rialzo dei tassi di interesse che abbiamo osservato negli ultimi mesi e che non era previsto a inizio anno", ha spiegato il CFO.



A inizio 2026, ha ricordato il CFO, Snam aveva scelto di aumentare la quota di debito a tasso variabile. "La scelta è stata piuttosto utile per mantenere stabile il costo del debito fino ai risultati dei nove mesi", ha detto. La società ha circa 6 miliardi di debito a tasso variabile, e il recente rialzo dei tassi potrebbe incidere leggermente sugli oneri finanziari entro fine anno. "Ma posso dirvi che abbiamo guadagnato di più nei primi nove mesi di quanto perderemo negli ultimi tre mesi dell'anno". Secondo la presentazione, la quota di debito a tasso fisso è scesa dall'84% di fine 2025 al 69% di settembre.



La politica di Snam, ha spiegato Passa, è restare in un rapporto tra tasso fisso e variabile di 75/25 o 70/30. La scelta dipende dalla durata del debito e dalla vicinanza al nuovo periodo regolatorio: la formula di remunerazione cambierà nel 2028.

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