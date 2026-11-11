Snam, Passa: altre cessioni nei prossimi mesi, i tassi alti non frenano la rotazione degli asset

(Teleborsa) - Snam annuncerà nuove cessioni nei prossimi mesi, nell'ambito del programma di rotazione degli asset previsto dal piano strategico. Lo ha detto il CFO Luca Passa, rispondendo a una domanda degli analisti durante la conference call sui risultati dei nove mesi.



"Non vediamo questo contesto di tassi di interesse elevati incidere sulla nostra rotazione degli asset", ha affermato Passa. Come esempio ha citato l'interesse suscitato dalla cessione del biometano: il processo è partito con più di 50 controparti al tavolo e ora prosegue con una sola, la cordata formata da F2i e Femo Gas a cui oggi il CdA ha concesso l'esclusiva per le attività agricole. "C'è stato un interesse piuttosto elevato per questi asset", ha sottolineato il CFO.



Il programma di rotazione degli asset, che vale 2,8 miliardi di euro, si sviluppa su cinque anni, e nella prima parte sarà concentrato soprattutto sulle cessioni. Ne è un esempio, ha ricordato Passa, la riduzione della partecipazione in De Nora . "Ci saranno altre cessioni nei prossimi mesi, che annunceremo quando saranno pronte per essere annunciate", ha detto.



"Ma ad essere onesti, c'è molto interesse sia per gli asset regolati del nostro perimetro che fanno parte del programma di rotazione, sia per gli asset merchant del nostro perimetro", ha aggiunto il CFO. "Quindi non vedo effetti del contesto di tassi più elevati sull'esecuzione del programma di rotazione degli asset"

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