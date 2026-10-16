UniCredit apre collocamento Social Bond per sanità, istruzione, inclusione sociale

(Teleborsa) - UniCredit annuncia l'apertura del collocamento di un Social Bond Senior Preferred a tasso variabile, i cui proventi saranno destinati al finanziamento di iniziative a impatto sociale nei settori della sanità, istruzione ed housing sociale e dello sviluppo delle comunità italiane.



I proventi raccolti dall’emissione saranno destinati al finanziamento di un ampio universo di attività e progetti a impatto sociale riconosciuti dal Sustainability Bond Framework di UniCredit, tra cui: iniziative nel settore dell'assistenza sanitaria, compresa la costruzione e l'ammodernamento di ospedali, strutture sanitarie e tecnologie medicali; programmi di assistenza sociale a favore di anziani, persone con disabilità e altre categorie vulnerabili; interventi di housing sociale finalizzati a migliorare l'accesso ad abitazioni a prezzi sostenibili; supporto ad aree svantaggiate o colpite da eventi avversi, mediante finanziamenti a piccole e medie imprese; progetti nel campo dell'istruzione attraverso il sostegno a scuole, università, campus e infrastrutture educative; microcredito e supporto a organizzazioni attive nel sociale.



"Siamo particolarmente lieti di tornare sul mercato dei Social Bond, uno strumento che consente di coniugare opportunità di investimento e sostegno a iniziative capaci di generare un impatto positivo per le comunità italiane", spiega Chicco Di Stasi, Head of Group Investment Product Solutions di UniCredit, aggiungendo "attraverso questa emissione rafforziamo ulteriormente il nostro impegno nel favorire inclusione sociale, accesso ai servizi essenziali, istruzione, sanità e sviluppo economico dei territori in cui operiamo, contribuendo al tempo stesso a indirizzare il risparmio verso progetti che generano valore condiviso e duraturo".



L'obbligazione ha una durata di 4 anni e 2 mesi e riconosce cedole trimestrali a tasso variabile indicizzato all'Euribor a 3 mesi maggiorato di 0,25% annuo. L'emissione è in collocamento fino al 27 ottobre 2026, salvo chiusura anticipata, ed è rivolta a clienti privati e corporate, sia retail sia professionali, clienti della banca in Italia con un investimento minimo pari a 1.000 euro. Attraverso il proprio Sustainability Bond Framework, UniCredit assicura il monitoraggio e la rendicontazione periodica dell'utilizzo dei proventi e degli impatti generati dai progetti finanziati, in linea con il proprio impegno per una crescita sostenibile e inclusiva.



(Foto: kotexvector | 123RF)

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