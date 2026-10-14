ASPI, cerimonia "ring the bell" per prima emissione obbligazionaria quotata sul MOT di Borsa Italiana

(Teleborsa) - Autostrade per l'Italia (ASPI) ha celebrato oggi, alla presenza dei rappresentanti di CONSOB e Borsa Italiana, la sua prima emissione obbligazionaria quotata sul MOT (Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato) con la tradizionale cerimonia del "ring the bell".



L'emissione per 750 milioni di euro, conclusa a settembre 2026, ha registrato una forte domanda da parte della comunità finanziaria. Gli ordini hanno raggiunto un picco di 2,6 miliardi di euro, pari a circa 3,5 volte l'offerta. I proventi rafforzano la liquidità disponibile e sostengono il piano di investimenti di ASPI per rendere la rete autostradale sempre più sicura e moderna



La quotazione delle emissioni sul MOT di Borsa Italiana rappresenta un ulteriore passo nel percorso avviato con il reshoring del Programma EMTN di ASPI. Autostrade conferma così il proprio sostegno all'iniziativa di Borsa Italiana e CONSOB, volta a rafforzare il mercato obbligazionario nazionale e la competitività del Paese.



Autostrade continuerà a far riferimento al mercato dei capitali con nuovi prestiti obbligazionari che, insieme alle linee di finanziamento messe a disposizione da CDP e BEI, sosterranno l'importante piano di ASPI per la manutenzione, l'ammodernamento e il potenziamento della rete autostradale italiana.

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