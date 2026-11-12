Allianz, risultato operativo record di oltre 14 miliardi nei nove mesi

Migliorate le prospettive per l'intero 2026

(Teleborsa) - Alla luce dei solidi risultati trimestrali, Allianz ha innalzato il limite superiore del proprio obiettivo di utile operativo per l'intero esercizio 2026, portandolo a circa 18,6 miliardi di euro, dal precedente target fissato a inizio anno in 17,4 miliardi.



Nei primi nove mesi del 2026, il volume d'affari del colosso tedesco dei servizi assicurativi e finanziari ha raggiunto i 143 miliardi di euro (141,2 miliardi nei 9M25), con una crescita interna (che esclude gli effetti delle conversioni valutarie, nonché le acquisizioni e le dismissioni) del 3,8%. Nel solo terzo trimestre, il volume d’affari ha raggiunto i 44,4 miliardi (42,8 miliardi nel 3Q25), con una crescita interna del 3,0%. L'andamento è stato trainato dal segmento Asset Management ha registrato un'eccellente crescita interna, accompagnata da una buona performance anche nel comparto Danni (Property-Casualty).



L'utile operativo è aumentato del 7,8%, attestandosi al livello record di 14,1 miliardi (contro i 13,1 miliardi del periodo precedente) e raggiungendo l'81% del valore centrale della nostra previsione per l'intero anno. L'Asset Management ha rappresentato il principale motore di crescita, ma tutti i segmenti di attività hanno registrato risultati superiori alle previsioni pro-quota per l'intero esercizio in termini di utile operativo.



L'utile netto di pertinenza degli azionisti è aumentato del 10,6%, attestandosi a 9,3 miliardi (rispetto agli 8,4 miliardi dell'anno precedente). Al netto degli effetti derivanti dalla cessione della partecipazione nelle joint venture indiane nel primo trimestre del 2026, delle misure di compensazione e della plusvalenza realizzata con la dismissione della joint venture con UniCredit nel secondo trimestre del 2025, la crescita sottostante si è attestata su un solido 7%. L'utile per azione (EPS) core è stato pari a 24,15 euro (21,43 euro dell'anno precedente), con un incremento del 12,7%. Al netto degli effetti sopra menzionati, la crescita è stata pari all'8%, in linea con l'obiettivo di un tasso di crescita composto annuo (CAGR) del 7-9% previsto per il ciclo strategico 2025-2027.



Nei primi nove mesi del 2026, Allianz ha conseguito un rendimento del capitale proprio (RoE) core annualizzato del 20,1% (rispetto al 18,1% dell'intero esercizio 2025). Al netto degli effetti citati, il RoE core annualizzato si è attestato al 19%.



Il gruppo ha mantenuto una solida capitalizzazione, con un indice di solvibilità (Solvency II ratio) pari al 219% (218% dell'intero esercizio 2025), sostenuto da una forte generazione di capitale operativo, pari al 18%.











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