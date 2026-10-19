First4Progress2, CdA delibera rimborso anticipato del prestito obbligazionario al 2029

(Teleborsa) - Il CdA di First4Progress2 (F4P2) ha deliberato il rimborso anticipato del prestito obbligazionario FIRST4PROGRESS 2 CV 2024-2029, negoziato su Vorvel. L'importo residuo del prestito obbligazionario in circolazione ammonta a 1.560.000 euro.



Il rimborso avrà valuta venerdì 23 ottobre 2026. Ai portatori delle obbligazioni sarà inoltre corrisposto, a titolo di rateo interessi, un importo pari all'1,093% del valore nominale delle obbligazioni.



F4P2 è il secondo Search Investment Vehicle promosso da Capital For Progress in collaborazione con First Capital e collocato nel luglio 2024.Dopo una raccolta di 10 milioni di euro, nel novembre 2025 F4P2 ha investito in RES Recupero Etico Sostenibile , società attiva nel waste management e quotata sul mercato Euronext Growth Milan.



(Foto: © rawpixel)

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