Analisi Tecnica: EUR/YEN dell'11/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre
Appiattita la performance del cambio Euro / Yen, che porta a casa un modesto -0,08%.
Lo status tecnico dell'Euro contro Yen giapponese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 177,376, mentre il primo supporto è stimato a 176,688. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 178,064.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)