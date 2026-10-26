Analisi Tecnica: EUR/YEN del 25/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 ottobre
Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / Yen, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Il quadro tecnico dell'Euro contro Yen giapponese suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 175,157 con tetto rappresentato dall'area 177,101. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 174,463.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)