Analisi Tecnica: EUR/YEN del 15/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre
Giornata positiva per il cambio Euro / Yen, che chiude a 177,26.
Le tendenza di medio periodo dell'Euro contro Yen giapponese si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 177,49. Supporto stimato a 176,82. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 178,16.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)