Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap dell'11/11/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre
Discreta performance per il FTSE Mid Cap, che si è attestato a 63.045.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 63.477, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 62.181. L'equilibrata forza rialzista del FTSE Mid Cap è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 64.773.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)