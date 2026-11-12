Milano 9:53
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Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 dell'11/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 dell'11/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre

Chiusura negativa per l'indice nipponico, con un ribasso dello 0,92%.

Il quadro di medio periodo del Nikkei 225 ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 62.044. Primo supporto individuato a 58.655. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 65.433.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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