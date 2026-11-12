Banca di Asti, utile a 120,2 milioni e ROE in area 10% nel piano al 2029

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Banca di Asti ha approvato "Direzione Futuro", il Piano Strategico 2027–2029 che punta alla crescita del Gruppo attraverso il sostegno a imprese e famiglie, la specializzazione, lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze della Banca

e dei propri consulenti.



Gli obiettivi al 2029 prevedono l’utile netto a 120,2 milioni di Euro, ROE in area 10%, ROAC in area 16%, Cost Income in riduzione dal 77,7% del 2026 al 59,2% nel 2029 e ricavi in crescita del 36% rispetto alle stime 2026. Gli impieghi netti alla clientela sono attesi a 9,7 miliardi di euro, 2,1 miliardi in più rispetto alla previsione di fine 2026.



Il 2026 - spiega l'istituto - risentirà dei costi della ristrutturazione, con un risultato atteso poco sopra i 30 milioni (48 milioni adjusted).



Il piano punta a raddoppiare i gestori dedicati alla relazione con la clientela e a triplicare le risorse destinate agli incentivi per i dipendenti, rafforzando un modello integrato di credito, consulenza patrimoniale e protezione.



La Banca vuole crescere curando i progetti di imprese e famiglie, attraverso un nuovo modello di consulenza realizzato valorizzando le esperienze e le competenze presenti in azienda e la relazione con i clienti. Il Piano parte dal legame costruito nel tempo con i territori, le famiglie, le imprese e gli azionisti per evolvere il modo di fare banca mettendo a disposizione nuove competenze e servizi e

mantenendo la capacità di ascoltare e conoscere le persone.

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