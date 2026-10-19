Execus, Banca Finnat incrementa target price dopo aggiornamento delle stime

(Teleborsa) - Banca Finnat ha incrementato a 2,4 euro per azione (dai precedenti 2,2 euro) il target price su Execus , società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore del social selling, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo.



Gli analisti ricordano che i risultati consolidati al 30 giugno 2026 evidenziano ricavi di vendita pari a 4,7 milioni di euro, in crescita del 18,3% rispetto ai 4 milioni del primo semestre 2025, grazie sia alla crescita organica sia all'ampliamento del perimetro di consolidamento. Il valore della produzione si è attestato a 4,8 milioni di euro (+8,5%) mentre l'Ebitda è salito a 517 mila euro rispetto a 483 mila del periodo precedente (+7%), con una marginalità sostanzialmente stabile al 10,9%.



Alla luce dei risultati del primo semestre 2026, dell'ampliamento del perimetro di consolidamento e delle prospettive di sviluppo commerciale, Banca Finnat ha aggiornato le stime per il periodo 2026-2029. Prevede che il valore della produzione possa raggiungere 9,9 milioni di euro a fine 2026 per attestarsi a 22,4 milioni di euro nel 2029. La crescita dovrebbe essere sostenuta dal contributo delle società acquisite e dal rafforzamento delle attività commerciali. L'Ebitda è ora atteso a 1,7 milioni di euro nel 2026 per raggiungere 6,8 milioni di euro a fine arco di piano, con una marginalità in crescita fino al 30,3% nel 2029. Stima, inoltre, un utile netto di Gruppo pari a 592 mila euro nel 2026, rispetto a 430 mila euro precedentemente stimati, fino a 4 milioni di euro nel 2029.

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