Banca di Asti, Maria Teresa Armosino nominata presidente

Gheduzzi nuovo consigliere di amministrazione

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Banca di Asti, a seguito delle dimissioni rassegnate da Maurizio Rasero, ha nominato Maria Teresa Giovanna Armosino, già consigliere, quale presidente del consiglio di amministrazione e Tommaso Gheduzzi quale nuovo consigliere di amministrazione.



Armosino e Gheduzzi resteranno in carica fino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2028.



Le nomine sono soggette al positivo completamento del processo di valutazione dei requisiti di idoneità (fit & proper) da parte della Banca d'Italia.

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