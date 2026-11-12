Brioschi, al 30 settembre 2026 passa in perdita a 4,5 milioni

(Teleborsa) - Brioschi Sviluppo Immobiliare ha registrato un Ebitda consolidato al 30 settembre 2026 positivo per 0,8 milioni di euro, rispetto a 3,6 milioni di euro al 30 settembre 2025. Il dato comparativo del periodo precedente beneficiava della rilevazione contabile di una quota del corrispettivo di cessione (1,6 milioni di euro) dell’immobile di via Darwin a Milano, venduto nel corso del 2018. La differenza è imputabile alla contrazione dei ricavi da locazione, riconducibile principalmente alle grandi superfici commerciali di vendita di Milanofiori Nord, solo in parte compensata dal positivo andamento del comparto alberghiero.



Il risultato complessivo di periodo di pertinenza del Gruppo è negativo per 4,5 milioni di euro, rispetto a un risultato positivo di 1,5 milioni di euro al 30 settembre 2025, che includeva tra l’altro proventi non ricorrenti per complessivi 3,2 milioni di euro, relativi al risarcimento del danno riconosciuto alla controllata L’Orologio per il mancato sgombero dell’immobile di via Watteau a Milano.



Da un punto di vista patrimoniale, il patrimonio netto di pertinenza del Gruppo al 30 settembre 2026 ammonta a 105 milioni di euro rispetto a 109,5 milioni di euro al 31 dicembre 2025. La riduzione è attribuibile alla perdita complessiva del periodo.



La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2026 è pari a 56,9 milioni di euro rispetto a 59 milioni di euro al 31 dicembre 2025.

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