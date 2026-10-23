RedFish LongTerm Capital, ricavi +11,5% al 30 settembre 2026

RedFish LongTerm Capital

Movinter, pari complessivamente a 21,11 milioni (+2,89% rispetto a 20,50 milioni al 30 settembre 2025);

Six Italia, società controllata da Movinter che è titolare del 75% del suo capitale sociale, che ha apportato un fatturato complessivo pari a 10,28 milioni (-10,82% rispetto a 11,53 milioni al 30 settembre 2025);

S.A.I.E.P., società controllata al 100% da Movinter, che ha apportato un fatturato pari a 22,93 milioni (+37,21% rispetto a € 16,71 milioni al 30 settembre 2025);

0,35 milioni riferiti ai ricavi della Società (0,29 milioni al 30 settembre 2025).

Il backlog

(Teleborsa) - Ial 30 settembre 2026 sono pari a, in crescita dell'11,5% rispetto a 49,03 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente, grazie alla strategia di sviluppo promossa dalla società.E' quanto emerge daiapprovati oggi dal CdA diL'- spiega una nota - è principalmente riconducibile al consolidamento del fatturato relativo al periodo gennaio-settembre 2026 di:Nel periodo si evidenzia unache passa da 16,71 milioni al 30 settembre 2025 a 22,93 milioni al 30 settembre 2026 (+37,21%), nonché una crescita di Movinter, che passa da 20,50 milioni a 21,11 milioni nello stesso periodo (+2,89%).Ilè legato alla diminuzione nel segmento del ferroviario, anche se è prevista una ripresa delle commesse dalla fine del mese di ottobre.Ilconsolidato di Movinter, unitamente a quello delle controllate Six Italia e SAIEP, inteso come ordini firmati da clienti terzi alla data di riferimento e ancora da evader, risulta pari al 30 settembre 2026 a, di cui circa il 18,4% relativo al 2026 e il restante 81,6% agli anni successivi.Del, 45,51 milioni sono riferibili a Movinter (di cui circa il 13,8% relativo al 2026 e il restante 86,2% agli anni successivi), 28,21 milioni a Six Italia (di cui circa il 11,44% relativo al 2026 e il restante 88,56% agli anni successivi), mentre i restanti 31,38 milioni sono riferibili a SAIEP (di cui circa il 31,31% relativo al 2026 e il restante 68,69% agli anni successivi).