DiaSorin, ricavi del terzo trimestre a +8% a cambi costanti. Confermata la guidance

(Teleborsa) - DiaSorin , multinazionale italiana attiva nel campo della diagnostica, accelera nel terzo trimestre 2026. I ricavi salgono a 308 milioni di euro, in crescita dell'8% a cambi costanti e del 10% a cambi correnti, con un'accelerazione di tutte le linee di business. L'EBITDA adjusted cresce del 16% a 103 milioni, con un margine del 34% a cambi costanti (33% a cambi correnti). L'utile netto sale del 10% a 42,2 milioni.



Nei primi nove mesi i ricavi si attestano a 910 milioni, in aumento del 3% a cambi costanti e dell'1% a cambi correnti, con un effetto valutario negativo per 15 milioni. L'EBITDA adjusted cala dell'1% a cambi costanti a 297 milioni, con un margine del 33%. Pesano gli investimenti per rafforzare la forza vendita negli Stati Uniti in vista del lancio della piattaforma LIAISON NES. L'utile netto adjusted scende del 10% a 159 milioni e quello reported dell'8% a 126 milioni. Sul risultato incidono gli oneri finanziari netti, saliti a 14 milioni da 1 milione, per i minori interessi attivi sulla liquidità, il costo del buyback e i maggiori interessi sul debito bancario.



Per area geografica, il Nord America cresce del 10% a cambi costanti a 157 milioni e l'Europa del 9% a 107 milioni. Il resto del mondo è sostanzialmente stabile (+1%). Al suo interno, la crescita a doppia cifra di America Latina e Australia è stata in parte compensata dalla debolezza del Medio Oriente e dal nuovo calo della Cina, intorno al 12%, seppur in lieve miglioramento rispetto ai trimestri precedenti.



Il 5 ottobre DiaSorin ha completato il programma di buyback da 250 milioni, acquistando 3.790.952 azioni pari al 6,78% del capitale, destinate all'annullamento. La società detiene ora azioni proprie pari all'11,95% del capitale. Per effetto del riacquisto e dei dividendi da 65 milioni, l'indebitamento finanziario netto sale a 782 milioni, dai 580 milioni di fine 2025. Il free cash flow dei nove mesi è di 127 milioni (161 milioni un anno prima), con l'aumento delle scorte legato al lancio di LIAISON NES.



DiaSorin conferma la guidance 2026 a cambi costanti 2025: ricavi in crescita tra il 5% e il 6% e un margine EBITDA adjusted tra il 32% e il 33%.

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