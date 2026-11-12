Equita, ricavi e utile netto adjusted +8% nei 9 mesi, prevista cedola di 0,4 euro

Al lavoro sul piano 2027-2029

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2026 il Gruppo Equita ha registrato ricavi netti pari a 89,5 milioni di euro, in crescita dell’8% anno su anno (82,7 milioni nei 9M’25). I ricavi derivanti da attività con i clienti sono invece cresciuti del 22% a 85,4 milioni (69,8 milioni nei 9M'25).



Il risultato ante imposte è cresciuto a 27,3 milioni (26,1 milioni nei 9M'25, +5%) e l'utile netto ha raggiunto 19,4 milioni (18,7 milioni nei 9M'25, +4%). Escludendo le voci di costo non ricorrenti, l'utile netto adjusted si è attestato a 20,2 milioni, in crescita dell’8%, con una marginalità del 23%, in linea con quella dello stesso periodo dell’anno precedente.



La situazione patrimoniale

Al 30 settembre 2026, il Patrimonio Netto Consolidato è pari a 134,2 milioni e la redditività media del Patrimonio Netto Tangibile (ROTE) si attesta al 35% (40% al 31 dicembre 2025, 37% al 30 settembre 2025). Il livello di patrimonializzazione di Gruppo risulta ampiamente superiore ai requisiti minimi di base, con un IFR ratio pari a circa 3,9x (3,1x al 31 dicembre 2025, 3,4x al 30 settembre 2025), così come definito dal Regolamento UE 2033/2019 (IFR).



I dati sull'asset management

Le masse in gestione si sono attestate a circa 1,2 miliardi al 30 settembre 2026 (1,1 miliardi al 31 dicembre 2025, 1,1 miliardi al 30 settembre 2025) e gli asset illiquidi proprietari hanno rappresentato il 54% delle masse complessive (fondi di private debt, private equity ed infrastrutture rinnovabili pari a 626 milioni al 30 settembre 2026, 659 milioni al 31 dicembre 2025 e 658 milioni al 30 settembre 2025). In termini di management fees, nei 9M'26 gli asset illiquidi proprietari hanno contribuito al 70% del totale dei ricavi da attività di gestione.



L'outlook

Ad oggi, il management conferma la sostanziale crescita anno su anno del Global Markets, guidata dalle attività d’intermediazione con i clienti, su cui ci si attende una normalizzazione dei volumi nell’ultima parte dell’anno rispetto a quelli particolarmente elevati dei trimestri precedenti. L’Investment Banking, invece, dovrebbe registrare nel quarto trimestre la miglior performance dell’anno, grazie ai diversi mandati di Capital Markets ed M&A su cui il team è coinvolto. L’Alternative Asset Management, infine, beneficerà di commissioni di gestione in crescita anno su anno nell’esercizio 2026, grazie anche a nuovi commitment sul fondo EQUITA Private Debt Fund III e all'avvio dell’operatività del fondo EQUITA Rilancio Small Caps Italia nel corso del quarto trimestre. A questo si aggiungerà, a partire dalla data del closing – da completarsi entro il 30 novembre 2026 – il consolidamento di Xenon Private Equity.



Il management, inoltre, rende noto di essere al lavoro per definire un business plan triennale che delineerà il piano di crescita atteso del Gruppo per gli esercizi 2027-2029, i cui obiettivi verranno annunciati al mercato nel mese di dicembre 2026.



La remunerazione degli azionisti

Sulla base dei risultati al 30 settembre 2026 e tenendo conto del current trading, il management conferma l’aspettativa di proporre alla prossima Assemblea degli Azionisti un dividendo di 0,40 euro per azione, in linea con quanto distribuito nel 2026.





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