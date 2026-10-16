Istat, economia non osservata a 218,2 miliardi nel 2024 (9,9% del Pil)

Cresce il lavoro irregolare: 3,28 milioni di unità.

(Teleborsa) - Nel 2024 l'economia non osservata vale 218,2 miliardi di euro, in aumento dello 0,3% sul 2023 (217,6 miliardi), mentre il Pil corrente cresce del 3,2%: l'incidenza scende così al 9,9% dal 10,2%. L'economia sommersa si attesta a 198,4 miliardi (9,0% del Pil, +0,8 miliardi), le attività illegali a 19,8 miliardi (0,9%).



Lavoro irregolare in crescita



Le unità di lavoro irregolari sono 3 milioni e 277mila, in aumento del 4,6% (oltre 145mila): +5,4% tra i dipendenti (+121,8mila) e +2,7% tra gli indipendenti (+23,4mila). Il tasso di irregolarità sale al 13,1% dal 12,7%, e la crescita del lavoro non regolare è circa tre volte quella della componente regolare (+1,6%). Il valore aggiunto da lavoro irregolare cresce del 3,9% (circa 3,1 miliardi), a 80,3 miliardi, mentre quello da sotto-dichiarazione cala dello 0,6%, a 107,6 miliardi. La quota del lavoro irregolare sul totale sale al 36,8% (+1,3 punti).



I settori



Il sommerso pesa di più sul valore aggiunto negli altri servizi alle persone (30,7%, con il lavoro domestico), nel commercio, trasporti, alloggio e ristorazione (18,5%) e nelle costruzioni (17,7%, +1,2 punti dopo un triennio di cali). Il lavoro irregolare supera il 40% degli occupati negli altri servizi alle persone (41,4%) e il 18% in agricoltura (18,4%). Quei due comparti e il commercio concentrano circa il 62% delle unità irregolari.



L'economia illegale



Il valore aggiunto delle attività illegali scende a 19,8 miliardi (-0,9%), con i consumi a 22,5 miliardi (1,7% della spesa delle famiglie). Gli stupefacenti calano a 14,9 miliardi di valore aggiunto (-0,4 miliardi), la prostituzione cresce del 2,8% a 4,2 miliardi, il contrabbando di sigarette pesa 0,6 miliardi.

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