Esprinet soffre in Borsa dopo i conti: bene i margini, attenzione a scorte

(Teleborsa) - Esprinet
, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions, soffre in Borsa all'indomani dei conti
, anche se gli analisti parlano di risultati
tutto sommato positivi.Intesa Sanpaolo valuta i risultati "positivamente"
, con il significativo superamento delle stime sugli utili che conferma la capacità di Esprinet di trasformare una solida crescita dei ricavi in ??una redditività in accelerazione, sostenuta dalla leva operativa, da una gestione rigorosa dei costi e dal crescente contributo di attività a maggior valore aggiunto. Particolarmente incoraggiante è stata la performance di V-Valley, che rafforza l'esposizione del gruppo a driver di domanda strutturali come l'intelligenza artificiale, le infrastrutture cloud e la sicurezza informatica. Sebbene il management preveda una crescita delle vendite più moderata nel quarto trimestre, la guidance confermata "sembra lasciare margine per risultati superiori alle attese", viene sottolineato.
TP ICAP Midcap sostiene che Esprinet abbia riportato risultati per il terzo trimestre "nettamente superiori" alle aspettative
, con un EBITDA rettificato di 17,1 milioni di euro (+40%), contro i 13,8 milioni previsti. L'elemento di maggior rilievo è il margine del 4,9% registrato da V-Valley, la divisione del gruppo dedicata alle soluzioni a valore aggiunto: "lo spostamento verso attività a maggior valore si sta già traducendo in utili, ancor prima che si manifesti il ??contributo dei nuovi driver di crescita", viene evidenziato.
Più cauta Kepler Cheuvreux, che sostiene che i risultati del terzo trimestre hanno sorpreso in direzioni opposte
. Sul fronte positivo, l'EBITDA rettificato ha superato la stima di 13,6 milioni di euro per 3,5 milioni di euro, grazie a una crescita dei ricavi superiore alle attese e a una maggiore redditività. Per contro, l'indebitamento netto ha superato le stime del 7%, con un accumulo di scorte che aumenta l'esposizione a un potenziale shock nei volumi, ponendo rischi per la redditività e la generazione di cassa.
Scende Esprinet
con i prezzi allineati a 6,74 euro, per una discesa del 5,60%
. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 6,423 e successiva a quota 6,107. Resistenza a 7,108.