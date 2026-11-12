Eventi e scadenze del 12 novembre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Giovedì 12/11/2026

Appuntamenti:

COP31 - UN Climate Change Conference - La 31ª Conferenza delle Nazioni Unite (Conference of the Parties) sui cambiamenti climatici si terrà ad Antalya, in Turchia. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce Capi di Stato e di Governo, Ministri, negoziatori, rappresentanti delle organizzazioni internazionali, del mondo scientifico, del settore privato e della società civile per definire le prossime azioni volte ad accelerare l'attuazione dell'Accordo di Parigi e rafforzare la risposta globale alla crisi climatica (da lunedì 09/11/2026 a venerdì 20/11/2026)

Stati Generali - International Trade Compliance - Milano, Centro Congressi Fondazione Cariplo - 3ª edizione del congresso organizzato dallo Studio Legale Padovan, dal titolo "La geopolitica è la nuova regina del commercio internazionale? Rischi e strategie nei nuovi equilibri globali". Il confronto sarà dedicato a sicurezza economica e geopolitica, sanzioni internazionali, politiche daziarie dell'UE e degli Stati Uniti, effetti dei conflitti sui nodi logistici e approvvigionamento delle merci strategiche. Tra gli oltre 500 partecipanti, vertici aziendali, responsabili affari legali, tributari e doganali delle imprese, rappresentanti istituzionali e accademici (da giovedì 12/11/2026 a venerdì 13/11/2026)

BCE - Bollettino economico

Vertice della Comunità politica europea - Dublino - 9° Vertice della Comunità politica europea, ospitato dall'Irlanda, con il tema "Europe – strong, secure and connected". Il vertice riunisce oltre 50 capi di Stato o di governo europei e i leader delle principali istituzioni europee e internazionali per discussioni politiche e strategiche informali. Per l'Italia partecipa il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni

Banca d'Italia - Aggiornamento congiunturale, novembre 2026 dell'economia di: Veneto ed Emilia-Romagna

08:15 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, incontra il Commissario europeo per la difesa e lo spazio, Andrius Kubilius, in visita in Italia nell'ambito del suo 'Launch tour' europeo per un accesso affidabile, competitivo e resiliente allo spazio

09:30 - SACE - Export Breakfast - Milano, sede di SACE - Incontro con la stampa dal titolo "Le filiere strategiche del Made in Italy: scenari, mercati e strumenti di crescita con SACE", con dati e analisi su infrastrutture e costruzioni, blue economy, automazione e meccanica strumentale, agroalimentare, aerospazio e sicurezza, e le iniziative a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese nell'ambito del Piano SACE50. Intervengono Alessandro Terzulli (Chief Economist di SACE) e Mariangela Siciliano (Head of Commercial Strategy, Initiatives & Services di SACE)

09:30 - EGM Investor Day - 1H26 Financials & Strategic Guidelines - Webinar - Evento organizzato da IRTOP Consulting dedicato alle società quotate su Euronext Growth Milan, con la presentazione dei risultati del primo semestre 2026 e delle linee strategiche. Dopo l'introduzione di Anna Lambiase (CEO e Founder di IRTOP Consulting) sulle prospettive del mercato EGM, intervengono i vertici di Ilpra, Destination Italia, Yakkyo, Allcore, Xenia, Fope, Websolute, Erfo, OPT, IDNTT, E-Globe e Telmes. In chiusura, una tavola rotonda con gli investitori

10:00 - Decennale OCF - Roma, Camera dei deputati, Aula dei Gruppi Parlamentari - Convegno per i dieci anni dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, dal titolo "Le nuove frontiere della consulenza finanziaria dal 2016 al 2026: la storia di una evoluzione a tutela del risparmio". Tra gli interventi, Mauro Maria Marino (Presidente OCF), Giorgio Mulè (Vicepresidente della Camera), Maurizio Leo (Viceministro dell'Economia e delle Finanze), Guido Stazi (Presidente della Consob) e Gian Luca Trequattrini (Vice Direttore Generale della Banca d'Italia)

10:00 - Attività di Governo - Urso, Tavolo Tlc - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presiede il tavolo Tlc insieme al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone. Previsto un giro tavolo per gli operatori

12:00 - Osservatorio sulla Componentistica automotive italiana e sui Servizi per la Mobilità 2026 - Milano, Auditorium Monte Rosa 91 (Dodecaedro Urbano) - Presentazione dell'edizione 2026 dell'Osservatorio sulla Componentistica automotive italiana e sui Servizi per la Mobilità, studio annuale realizzato da ANFIA e Camera di commercio di Torino su aziende, dipendenti e fatturato del settore e sui principali trend del comparto. Tra gli interventi, il Presidente del Gruppo Componenti ANFIA Marco Stella e il Presidente della Camera di commercio di Torino Massimiliano Cipolletta

14:30 - Assemblea Pubblica ANFIA 2026 - Milano, Auditorium Monte Rosa 91 (Dodecaedro Urbano) - Assemblea Pubblica 2026 dell'ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica), dal titolo "Il tempo delle scelte responsabili. Imprese, Stati ed Europa alla svolta decisiva". Il confronto sarà dedicato allo scenario geopolitico, al dialogo tra le forze politiche europee, al rapporto tra filiera e istituzioni e al ruolo dei territori. Tra gli interventi, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, l'AD di Stellantis Antonio Filosa e il Presidente di ANFIA Roberto Vavassori

15:00 - Camera dei Deputati - Legge di bilancio, audizione Presidente upB Lilia Cavallari - Sala del Mappamondo di Montecitorio - Le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato svolgono l'audizione del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari, nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame del DDL di bilancio per il 2027 e per il triennio 2027-2029

16:00 - Camera dei Deputati - Legge di bilancio, audizione Ministro Giorgetti - Sala del Mappamondo di Montecitorio - Le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato svolgono l'audizione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame del DDL di bilancio per il 2027 e per il triennio 2027-2029

16:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Palazzo del Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra i Campioni del mondo Paralimpici

17:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Carate Brianza (MB) - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, visita la sede di Oversonic Robotics

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta medio-lungo

Aziende:

Alerion Clean Power - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Altea Green Power - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Applied Materials - Risultati di periodo

Aquafil - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili alla comunità finanziaria - CDA: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive al 30 settembre 2026

Cairo Communication - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Carel Industries - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Cembre - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Cisco Systems - Risultati di periodo

Cy4Gate - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

DiaSorin - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Digital Bros - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

ENAV - CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2026

Enel - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili del Gruppo ad analisti finanziari e investitori istituzionali - CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2026

EQUITA - CDA: Approvazione informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2026

FAE Technology - Assemblea: Sede straordinaria: Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega quinquennale per aumentare il capitale sociale fino a 15 milioni di euro, con o senza diritto di opzione, previa revoca parziale della precedente delega del 27 ottobre 2023 - ore 11.00 - seconda convocazione

FILA - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Fincantieri - CDA: Approvazione delle Informazioni Finanziarie aggiuntive al 30 settembre 2026

FNM - CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2026

Gabetti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Gefran - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Generali Assicurazioni - CDA: Approvazione delle informazioni Finanziarie al 30 settembre 2026

IGD - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati al 30 settembre 2026 - ore 14.30

Italian Exhibition Group - CDA: Approvazione del resoconto intermedio consolidato di gestione relativo al trimestre in chiusura al 30 settembre 2026

LU-VE Group - Appuntamento: Pubblicazione dei risultati finanziari al 30.09.2026

Moltiply Group - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Mondadori - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Orsero - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Philogen - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Pininfarina - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Poste Italiane - Appuntamento: Conference call sui risultati finanziari del terzo trimestre e dei primi nove mesi 2026 (Q3 & 9M-26) & TIM Integration Update - ore 11.00

Reply - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2026

Sanlorenzo - Appuntamento: Conference call per la presentazione alla comunità finanziaria e alla stampa dei risultati dei primi 9 mesi del 2026 - ore 17.00 - CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche al 30 settembre 2026

Siemens - Risultati di periodo

SOL - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

SYS-DAT - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Terna - CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2026

Toscana Aeroporti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Trevi - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

TXT E-solutions - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Unipol - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2026

Webuild - CDA: Approvazione della informativa periodica volontaria relativa ai nuovi ordini e all’andamento del business al 30 settembre 2026





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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