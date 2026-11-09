Eventi e scadenze: settimana del 9 novembre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Lunedì 09/11/2026

Appuntamenti:

COP31 - UN Climate Change Conference - La 31ª Conferenza delle Nazioni Unite (Conference of the Parties) sui cambiamenti climatici si terrà ad Antalya, in Turchia. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce Capi di Stato e di Governo, Ministri, negoziatori, rappresentanti delle organizzazioni internazionali, del mondo scientifico, del settore privato e della società civile per definire le prossime azioni volte ad accelerare l'attuazione dell'Accordo di Parigi e rafforzare la risposta globale alla crisi climatica (da lunedì 09/11/2026 a venerdì 20/11/2026)

85 anni di Snam - La forza dell'invisibile - Milano, Snam Energy House - Inaugurazione della mostra interattiva dedicata agli 85 anni di Snam, fondata il 30 ottobre 1941 come Società Nazionale Metanodotti. L'iniziativa prosegue le celebrazioni dell'anniversario, avviate il 30 ottobre a Roma all'Auditorium Parco della Musica alla presenza del Presidente della Repubblica

B20 USA Summit 2026 - Washington, The Anthem - Summit del B20, il forum del settore privato del G20, ospitato dalla U.S. Chamber of Commerce nell'anno della presidenza statunitense del G20. Il confronto sarà dedicato alla crescita globale, agli investimenti esteri, all'energia e all'economia digitale. Tra gli interventi, il Presidente e CEO della U.S. Chamber of Commerce Suzanne P. Clark, lo Sherpa del B20 USA Kevin Brady, il Vice Chairman di IBM Gary Cohn e l'Ambasciatore italiano negli Stati Uniti Marco Peronaci (da lunedì 09/11/2026 a mercoledì 11/11/2026)

UE - Eurogruppo - Bruxelles - Riunione dell'Eurogruppo. Partecipa il Ministro Giancarlo Giorgetti, Claudia Buch, Presidente del Consiglio di vigilanza della BCE e Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE

UE - ECOFIN - Bruxelles - Riunione ECOFIN. Partecipa il ministro Giancarlo Giorgetti e il Vicepresidente della BCE, Boris Vujcic

G7 - Riunione dei Ministri degli Esteri - Parigi, Quai d'Orsay - Riunione dei Ministri degli Esteri del G7, la seconda della Presidenza francese, con alcune sessioni allargate ad Arabia Saudita, Brasile, Corea del Sud, Egitto, Ucraina e Programma Alimentare Mondiale. Al centro dei lavori il sostegno all'Ucraina, le crisi in Medio Oriente e in Sudan, la sicurezza energetica e marittima, le minacce ibride e la sicurezza dell'IA. Per l'Italia partecipa il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani (da lunedì 09/11/2026 a martedì 10/11/2026)

10:30 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Segrate (MI) - Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sarà presente all'inaugurazione del tratto nord della Cassanese bis - S.P. 103 Cassanese Moderna

11:30 - Rapporto Analisi dei Settori Industriali - Milano, Sala Convegni di Piazza Belgioioso - Intesa Sanpaolo e Prometeia presentano la 110ª edizione, dedicata alle prospettive della manifattura italiana al 2028, tra pressioni energetiche e tensioni geopolitiche, con le previsioni economiche e finanziarie dei principali settori produttivi. Tra gli interventi, Gregorio De Felice (Chief Economist di Intesa Sanpaolo), Alessandra Lanza e Alessandra Benedini (Prometeia), Ilaria Sangalli e Stefania Trenti (Research Department di Intesa Sanpaolo)

12:00 - Attività di Governo - Ministro Salvini - Bergamo - Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sarà presente all'inaugurazione dei complessi abitativi e degli spazi urbani riqualificati

12:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Palazzo del Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra, unitamente al Presidente della Repubblica d'Albania, una delegazione di sindaci dei comuni nei cui territori sono presenti comunità arbëreshë

12:00 - Banca d'Italia - Genova - L'economia della Liguria - Aggiornamento congiunturale, novembre 2026

14:00 - MEGAWATT Exhibition & Conference 2026 - Conferenza stampa - Bergamo, Kilometro Rosso (Confindustria Bergamo) - Conferenza stampa di presentazione della 2ª edizione di MEGAWATT Exhibition & Conference, in programma il 18 e 19 novembre alla Fiera di Bergamo. Intervengono rappresentanti di MIMIT, ENEA, Confindustria Bergamo, Promoberg, Federidroelettrica, Politecnico di Milano, LE2C ed Edison, main partner della manifestazione

14:00 - Banca d'Italia - Palermo - L'economia della Sicilia - Aggiornamento congiunturale, novembre 2026

17:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Novara, Teatro Coccia - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipa alla cerimonia di presentazione di "Vulcan Project", il progetto d'investimento con cui Silicon Box realizzerà a Novara la sua prima fabbrica europea di microchip di nuova generazione. Partecipano all'iniziativa il Sindaco di Novara e Commissario Straordinario per l'investimento sul territorio, Alessandro Canelli, il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il Co-founder & CEO di Silicon Box, BJ Han, e l'AD di Invitalia, Bernardo Mattarella

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Acinque - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Centrale del Latte d'Italia - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

CNH Industrial - Risultati di periodo: 3Q 2026

doValue - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Neodecortech - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati finanziari

NewPrinces - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Pharmanutra - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Seco - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 30 settembre 2026

Unicredit - Appuntamento: Presentazione risultati di Gruppo 3Q26 e 9M26 (pubblicazione e conference call)

Valsoia - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive



Martedì 10/11/2026

Appuntamenti:

COP31 - UN Climate Change Conference - La 31ª Conferenza delle Nazioni Unite (Conference of the Parties) sui cambiamenti climatici si terrà ad Antalya, in Turchia. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce Capi di Stato e di Governo, Ministri, negoziatori, rappresentanti delle organizzazioni internazionali, del mondo scientifico, del settore privato e della società civile per definire le prossime azioni volte ad accelerare l'attuazione dell'Accordo di Parigi e rafforzare la risposta globale alla crisi climatica (da lunedì 09/11/2026 a venerdì 20/11/2026)

B20 USA Summit 2026 - Washington, The Anthem - Summit del B20, il forum del settore privato del G20, ospitato dalla U.S. Chamber of Commerce nell'anno della presidenza statunitense del G20. Il confronto sarà dedicato alla crescita globale, agli investimenti esteri, all'energia e all'economia digitale. Tra gli interventi, il Presidente e CEO della U.S. Chamber of Commerce Suzanne P. Clark, lo Sherpa del B20 USA Kevin Brady, il Vice Chairman di IBM Gary Cohn e l'Ambasciatore italiano negli Stati Uniti Marco Peronaci (da lunedì 09/11/2026 a mercoledì 11/11/2026)

G7 - Riunione dei Ministri degli Esteri - Parigi, Quai d'Orsay - Riunione dei Ministri degli Esteri del G7, la seconda della Presidenza francese, con alcune sessioni allargate ad Arabia Saudita, Brasile, Corea del Sud, Egitto, Ucraina e Programma Alimentare Mondiale. Al centro dei lavori il sostegno all'Ucraina, le crisi in Medio Oriente e in Sudan, la sicurezza energetica e marittima, le minacce ibride e la sicurezza dell'IA. Per l'Italia partecipa il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani (da lunedì 09/11/2026 a martedì 10/11/2026)

Paris Peace Forum 2026 - Parigi, Palais de Chaillot - 9ª edizione del Paris Peace Forum, piattaforma che riunisce governi, organizzazioni internazionali, imprese e società civile, quest'anno sul tema "From sovereignty to cooperation". Il confronto sarà dedicato a geopolitica, tecnologie emergenti, sviluppo e ambiente, con un focus sull'infanzia in occasione del primo Child Summit. Partecipano numerosi Capi di Stato e di Governo. Tra gli interventi, il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, il Presidente della BCE Christine Lagarde, il Direttore Generale dell'OMS Tedros Ghebreyesus e il Segretario Generale dell'OCSE Mathias Cormann (da martedì 10/11/2026 a mercoledì 11/11/2026)

Banca d'Italia - L'economia italiana in breve; Banche e moneta: serie nazionali

EIA (U.S. Energy Information Administration) - Pubblica l'outlook sull'energia

09:30 - Borsa Italiana - "Investire in un mondo che cambia" - Palazzo Mezzanotte - Terza edizione dell'evento organizzato da Borsa Italiana dedicato ai mercati finanziari, agli scenari macroeconomici e geopolitici, all'educazione finanziaria e agli strumenti e strategie per investire consapevolmente, con il contributo di esperti, istituzioni e partner di mercato. Tra gli interventi, quelli di Fabrizio Testa, AD e DG di Borsa Italiana, Luca Giuseppe Filippa, DG di Consob, Gian Paolo Bazzani, AD di Saxo Italia e Donatella Principe, Head of Global Strategy di Intermonte

10:00 - Pictet AM - Osservatorio EDUFIN "Tra emozioni ed algoritmi" - Milano, sede di Pictet AM - 6ª edizione della ricerca annuale sullo stato dell'alfabetizzazione finanziaria in Italia, realizzata da Pictet AM sotto la direzione di Nicola Ronchetti (Founder e CEO di FINER Finance Explorer) e presentata in occasione del mese dell'educazione finanziaria. L'indagine analizza interesse, bisogni e paure degli italiani in tema di investimenti, in un anno segnato da volatilità dei mercati e incertezza geopolitica. Intervengono Daniele Cammilli (Head of Marketing di Pictet Asset Management Italia) e lo stesso Ronchetti

11:00 - Rapporto SVIMEZ 2026 "L'economia e la società del Mezzogiorno: il valore della coesione" - Roma, Camera dei deputati, Nuova Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari - Presentazione del rapporto annuale a ottant'anni dalla fondazione dell'associazione, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo i saluti di Lorenzo Fontana (Presidente della Camera), il rapporto sarà illustrato da Luca Bianchi (Direttore Generale SVIMEZ). Tra gli interventi, Raffaele Fitto (Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea) e Tommaso Foti (Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione), in collegamento, Maurizio Tarquini (Direttore generale di Confindustria) e Luigi Sbarra (Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio)

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Palazzo Montecitorio - Cerimonia in occasione dell'80° anniversario di fondazione dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - Svimez e presentazione del Rapporto Svimez 2026 "Il valore della coesione", alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

12:00 - Banca d'Italia - Aggiornamento congiunturale, novembre 2026 dell'economia di: Valle d'Aosta, Calabria e Umbria

15:00 - BCE - Piero Cipollone - Bruxelles - Intervento introduttivo di Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE, all'audizione sull'euro digitale davanti alla Commissione degli Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento europeo

15:00 - Camera dei Deputati - Copasir, audizione Ministro Crosetto - Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) svolge l'audizione del Ministro della Difesa, Guido Crosetto

17:00 - Fondazione Roma - Simposio "Energia Nucleare: è giunta l'ora" - Roma, Palazzo Sciarra Colonna - 15° Simposio della fondazione, dedicato al ruolo del nucleare in una strategia energetica di lungo periodo che coniughi sicurezza, competitività, sostenibilità e innovazione, in un contesto segnato da tensioni geopolitiche, instabilità degli approvvigionamenti e costi energetici. Tra gli interventi, Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), Lodovico Mazzolin (Amministratore Delegato di SOGIN), Francesca Mariotti (Presidente ENEA) e Aurelio Regina (Vicepresidente di Confindustria per l'Energia)

17:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Palazzo del Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra i Magistrati ordinari in tirocinio

Borsa:

India - Borsa di Mumbai chiusa per festività

Aziende:

A2A - Appuntamento: Conference call con l'AD Renato Mazzoncini per commentare l'approvazione dell'informativa finanziaria al 30 Settembre 2026 - ore 16.30 - CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria al 30 Settembre 2026

Banca Mediolanum - Appuntamento: Comunicato stampa e conference call con gli analisti finanziari - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2026 e deliberazioni in tema di acconto sui dividendi

BFF Bank - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati finanziari dei primi nove mesi 2026 con il CEO e il CFO del Gruppo - ore 18.30 - CDA: Schemi di bilancio individuale e consolidato al 30 settembre 2026

Fine Foods & Pharmaceuticals NTM - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Generali Assicurazioni - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Gens Aurea - CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2026 (3Q)

Geox - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati finanziari alla Comunità Finanziaria e comunicato stampa - CDA: Approvazione dell’Interim Management Statement al 30.09.2026

Inwit - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Poligrafici Printing - CDA: Approvazione della Relazione trimestrale al 30 settembre 2026 non sottoposta a revisione legale

Recordati - CDA: Approvazione della relazione finanziaria al 30 settembre 2026, quale rendicontazione finanziaria aggiuntiva su base volontaria

Risanamento - CDA: Approvazione di: progetto di bilancio e bilancio consolidato esercizio 2025, Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026, Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026, Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2026

Sabaf - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Safilo - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Telecom Italia - CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria al 30 settembre 2026

Vodafone - Risultati di periodo: H1 FY27



Mercoledì 11/11/2026

Appuntamenti:

COP31 - UN Climate Change Conference - La 31ª Conferenza delle Nazioni Unite (Conference of the Parties) sui cambiamenti climatici si terrà ad Antalya, in Turchia. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce Capi di Stato e di Governo, Ministri, negoziatori, rappresentanti delle organizzazioni internazionali, del mondo scientifico, del settore privato e della società civile per definire le prossime azioni volte ad accelerare l'attuazione dell'Accordo di Parigi e rafforzare la risposta globale alla crisi climatica (da lunedì 09/11/2026 a venerdì 20/11/2026)

B20 USA Summit 2026 - Washington, The Anthem - Summit del B20, il forum del settore privato del G20, ospitato dalla U.S. Chamber of Commerce nell'anno della presidenza statunitense del G20. Il confronto sarà dedicato alla crescita globale, agli investimenti esteri, all'energia e all'economia digitale. Tra gli interventi, il Presidente e CEO della U.S. Chamber of Commerce Suzanne P. Clark, lo Sherpa del B20 USA Kevin Brady, il Vice Chairman di IBM Gary Cohn e l'Ambasciatore italiano negli Stati Uniti Marco Peronaci (da lunedì 09/11/2026 a mercoledì 11/11/2026)

Paris Peace Forum 2026 - Parigi, Palais de Chaillot - 9ª edizione del Paris Peace Forum, piattaforma che riunisce governi, organizzazioni internazionali, imprese e società civile, quest'anno sul tema "From sovereignty to cooperation". Il confronto sarà dedicato a geopolitica, tecnologie emergenti, sviluppo e ambiente, con un focus sull'infanzia in occasione del primo Child Summit. Partecipano numerosi Capi di Stato e di Governo. Tra gli interventi, il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, il Presidente della BCE Christine Lagarde, il Direttore Generale dell'OMS Tedros Ghebreyesus e il Segretario Generale dell'OCSE Mathias Cormann (da martedì 10/11/2026 a mercoledì 11/11/2026)

OPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Banca d'Italia - Aggiornamento congiunturale, novembre 2026 dell'economia di: Sardegna, Lombardia e Marche

09:00 - Pambianco-PwC Fashion Summit - Milano, Palazzo Mezzanotte - 31° Pambianco-PwC Fashion Summit, dal titolo "Il new normal per moda e lifestyle: pricing, experience e nuovi mercati", dedicato ai trend di business della moda e del lifestyle, con le ricerche di PwC e Sita Ricerca. Tra gli interventi, il CEO di Pambianco David Pambianco, il CEO di Mulberry Andrea Baldo, il Chief Commercial Officer di Pandora Massimo Basei e il CEO di Macron Gianluca Pavanello

09:15 - Il Paese che cambia - Made for Italy - Roma, Scuderie di Palazzo Altieri - 1ª tappa del Leadership Forum "Il Paese che cambia - Made for Italy", percorso nazionale in cinque tappe con l'organizzazione scientifica di De Fusco Labour & Legal, main partner Intesa Sanpaolo e media partner Il Sole 24 Ore. Tra gli interventi, i Ministri Urso, Giorgetti, Crosetto e Bernini, il Presidente di Confindustria Emanuele Orsini, l'AD di Enel Flavio Cattaneo, l'AD di Poste Italiane Matteo Del Fante, l'AD di TIM Pietro Labriola, l'AD di Fincantieri Pierroberto Folgiero, il Presidente di SNAM Alessandro Zehentner e il Presidente di Leonardo Francesco Macrì

10:45 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Altieri - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene al Forum "Il Paese che cambia – Made for Italy"

11:40 - Microsoft Pavilion Opening - Roma - Inaugurazione della nuova sede romana di Microsoft Italia, dedicata alla collaborazione e alla sperimentazione di tecnologie come l'Intelligenza Artificiale e il Cloud Computing, nell'ex Padiglione NATO realizzato per l'Esposizione Universale del 1942. A seguire, la conferenza stampa con Vincenzo Esposito (Amministratore Delegato di Microsoft Italia), Roberto Gualtieri (Sindaco di Roma) e Mirta Michilli (Direttore Generale di Fondazione Mondo Digitale ETS)

15:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Camera dei deputati - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene al convegno "La sostenibilità come leva di competitività per le imprese agroalimentari", organizzato da Federalimentare

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta BOT

Aziende:

Avio - CDA: Approvazione informazioni periodiche aggiuntive al 30 settembre 2026

B&C Speakers - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati - ore 16.30 - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2025

Banca Ifis - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Beewize - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Caleffi - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

De' Longhi - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Dexelance - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

E.ON - Risultati di periodo

Enervit - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Esprinet - CDA: Approvazione Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive al 30/09/2026

Fiera Milano - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

GVS - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Hera - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

IREN - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Italmobiliare - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2026

Poste Italiane - CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2026

Rai Way - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2026

RCS - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Recordati - Appuntamento: Conference call sui risultati per i primi nove mesi del 2026 alle h 14.00

Revo Insurance - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Snam - Appuntamento: Diffusione del comunicato stampa al termine del Cda. Conference Call per la presentazione dei risultati alla comunità finanziaria nello stesso giorno - CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2026 – Delibera acconto dividendo 2026

Technoprobe - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Telecom Italia| - Appuntamento: Conference call di presentazione dei risultati del terzo trimestre 2026 agli analisti finanziari. Partecipano l'Amministratore Delegato Pietro Labriola e il Direttore finanziario Piergiorgio Peluso - ore 15.30

Zest - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive



Giovedì 12/11/2026

Appuntamenti:

COP31 - UN Climate Change Conference - La 31ª Conferenza delle Nazioni Unite (Conference of the Parties) sui cambiamenti climatici si terrà ad Antalya, in Turchia. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce Capi di Stato e di Governo, Ministri, negoziatori, rappresentanti delle organizzazioni internazionali, del mondo scientifico, del settore privato e della società civile per definire le prossime azioni volte ad accelerare l'attuazione dell'Accordo di Parigi e rafforzare la risposta globale alla crisi climatica (da lunedì 09/11/2026 a venerdì 20/11/2026)

BCE - Bollettino economico

Banca d'Italia - Aggiornamento congiunturale, novembre 2026 dell'economia di: Veneto ed Emilia-Romagna

Vertice della Comunità politica europea - Dublino - 9° Vertice della Comunità politica europea, ospitato dall'Irlanda, con il tema "Europe – strong, secure and connected". Il vertice riunisce oltre 50 capi di Stato o di governo europei e i leader delle principali istituzioni europee e internazionali per discussioni politiche e strategiche informali. Per l'Italia partecipa il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni

Stati Generali - International Trade Compliance - Milano, Centro Congressi Fondazione Cariplo - 3ª edizione del congresso organizzato dallo Studio Legale Padovan, dal titolo "La geopolitica è la nuova regina del commercio internazionale? Rischi e strategie nei nuovi equilibri globali". Il confronto sarà dedicato a sicurezza economica e geopolitica, sanzioni internazionali, politiche daziarie dell'UE e degli Stati Uniti, effetti dei conflitti sui nodi logistici e approvvigionamento delle merci strategiche. Tra gli oltre 500 partecipanti, vertici aziendali, responsabili affari legali, tributari e doganali delle imprese, rappresentanti istituzionali e accademici (da giovedì 12/11/2026 a venerdì 13/11/2026)

08:15 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, incontra il Commissario europeo per la difesa e lo spazio, Andrius Kubilius, in visita in Italia nell'ambito del suo 'Launch tour' europeo per un accesso affidabile, competitivo e resiliente allo spazio

09:30 - SACE - Export Breakfast - Milano, sede di SACE - Incontro con la stampa dal titolo "Le filiere strategiche del Made in Italy: scenari, mercati e strumenti di crescita con SACE", con dati e analisi su infrastrutture e costruzioni, blue economy, automazione e meccanica strumentale, agroalimentare, aerospazio e sicurezza, e le iniziative a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese nell'ambito del Piano SACE50. Intervengono Alessandro Terzulli (Chief Economist di SACE) e Mariangela Siciliano (Head of Commercial Strategy, Initiatives & Services di SACE)

09:30 - EGM Investor Day - 1H26 Financials & Strategic Guidelines - Webinar - Evento organizzato da IRTOP Consulting dedicato alle società quotate su Euronext Growth Milan, con la presentazione dei risultati del primo semestre 2026 e delle linee strategiche. Dopo l'introduzione di Anna Lambiase (CEO e Founder di IRTOP Consulting) sulle prospettive del mercato EGM, intervengono i vertici di Ilpra, Destination Italia, Yakkyo, Allcore, Xenia, Fope, Websolute, Erfo, OPT, IDNTT, E-Globe e Telmes. In chiusura, una tavola rotonda con gli investitori

10:00 - Decennale OCF - Roma, Camera dei deputati, Aula dei Gruppi Parlamentari - Convegno per i dieci anni dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, dal titolo "Le nuove frontiere della consulenza finanziaria dal 2016 al 2026: la storia di una evoluzione a tutela del risparmio". Tra gli interventi, Mauro Maria Marino (Presidente OCF), Giorgio Mulè (Vicepresidente della Camera), Maurizio Leo (Viceministro dell'Economia e delle Finanze), Guido Stazi (Presidente della Consob) e Gian Luca Trequattrini (Vice Direttore Generale della Banca d'Italia)

10:00 - Attività di Governo - Urso, Tavolo Tlc - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, presiede il tavolo Tlc insieme al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone. Previsto un giro tavolo per gli operatori

12:00 - Osservatorio sulla Componentistica automotive italiana e sui Servizi per la Mobilità 2026 - Milano, Auditorium Monte Rosa 91 (Dodecaedro Urbano) - Presentazione dell'edizione 2026 dell'Osservatorio sulla Componentistica automotive italiana e sui Servizi per la Mobilità, studio annuale realizzato da ANFIA e Camera di commercio di Torino su aziende, dipendenti e fatturato del settore e sui principali trend del comparto. Tra gli interventi, il Presidente del Gruppo Componenti ANFIA Marco Stella e il Presidente della Camera di commercio di Torino Massimiliano Cipolletta

14:30 - Assemblea Pubblica ANFIA 2026 - Milano, Auditorium Monte Rosa 91 (Dodecaedro Urbano) - Assemblea Pubblica 2026 dell'ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica), dal titolo "Il tempo delle scelte responsabili. Imprese, Stati ed Europa alla svolta decisiva". Il confronto sarà dedicato allo scenario geopolitico, al dialogo tra le forze politiche europee, al rapporto tra filiera e istituzioni e al ruolo dei territori. Tra gli interventi, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, l'AD di Stellantis Antonio Filosa e il Presidente di ANFIA Roberto Vavassori

15:00 - Camera dei Deputati - Legge di bilancio, audizione Presidente upB Lilia Cavallari - Sala del Mappamondo di Montecitorio - Le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato svolgono l'audizione del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari, nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame del DDL di bilancio per il 2027 e per il triennio 2027-2029

16:00 - Camera dei Deputati - Legge di bilancio, audizione Ministro Giorgetti - Sala del Mappamondo di Montecitorio - Le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato svolgono l'audizione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame del DDL di bilancio per il 2027 e per il triennio 2027-2029

16:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Palazzo del Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra i Campioni del mondo Paralimpici

17:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Carate Brianza (MB) - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, visita la sede di Oversonic Robotics

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta medio-lungo

Aziende:

Alerion Clean Power - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Altea Green Power - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Applied Materials - Risultati di periodo

Aquafil - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili alla comunità finanziaria - CDA: Approvazione informazioni finanziarie aggiuntive al 30 settembre 2026

Cairo Communication - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Carel Industries - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Cembre - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Cisco Systems - Risultati di periodo

Cy4Gate - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

DiaSorin - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Digital Bros - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

ENAV - CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2026

Enel - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili del Gruppo ad analisti finanziari e investitori istituzionali - CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2026

EQUITA - CDA: Approvazione informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2026

FAE Technology - Assemblea: Sede straordinaria: Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega quinquennale per aumentare il capitale sociale fino a 15 milioni di euro, con o senza diritto di opzione, previa revoca parziale della precedente delega del 27 ottobre 2023 - ore 11.00 - seconda convocazione

FILA - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Fincantieri - CDA: Approvazione delle Informazioni Finanziarie aggiuntive al 30 settembre 2026

FNM - CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2026

Gabetti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Gefran - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Generali Assicurazioni - CDA: Approvazione delle informazioni Finanziarie al 30 settembre 2026

IGD - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati al 30 settembre 2026 - ore 14.30

Italian Exhibition Group - CDA: Approvazione del resoconto intermedio consolidato di gestione relativo al trimestre in chiusura al 30 settembre 2026

LU-VE Group - Appuntamento: Pubblicazione dei risultati finanziari al 30.09.2026

Moltiply Group - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Mondadori - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Orsero - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Philogen - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Pininfarina - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Poste Italiane - Appuntamento: Conference call sui risultati finanziari del terzo trimestre e dei primi nove mesi 2026 (Q3 & 9M-26) & TIM Integration Update - ore 11.00

Reply - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2026

Sanlorenzo - Appuntamento: Conference call per la presentazione alla comunità finanziaria e alla stampa dei risultati dei primi 9 mesi del 2026 - ore 17.00 - CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche al 30 settembre 2026

Siemens - Risultati di periodo

SOL - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

SYS-DAT - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Terna - CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2026

Toscana Aeroporti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Trevi - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

TXT E-solutions - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Unipol - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2026

Webuild - CDA: Approvazione della informativa periodica volontaria relativa ai nuovi ordini e all’andamento del business al 30 settembre 2026



Venerdì 13/11/2026

Appuntamenti:

COP31 - UN Climate Change Conference - La 31ª Conferenza delle Nazioni Unite (Conference of the Parties) sui cambiamenti climatici si terrà ad Antalya, in Turchia. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce Capi di Stato e di Governo, Ministri, negoziatori, rappresentanti delle organizzazioni internazionali, del mondo scientifico, del settore privato e della società civile per definire le prossime azioni volte ad accelerare l'attuazione dell'Accordo di Parigi e rafforzare la risposta globale alla crisi climatica (da lunedì 09/11/2026 a venerdì 20/11/2026)

Stati Generali - International Trade Compliance - Milano, Centro Congressi Fondazione Cariplo - 3ª edizione del congresso organizzato dallo Studio Legale Padovan, dal titolo "La geopolitica è la nuova regina del commercio internazionale? Rischi e strategie nei nuovi equilibri globali". Il confronto sarà dedicato a sicurezza economica e geopolitica, sanzioni internazionali, politiche daziarie dell'UE e degli Stati Uniti, effetti dei conflitti sui nodi logistici e approvvigionamento delle merci strategiche. Tra gli oltre 500 partecipanti, vertici aziendali, responsabili affari legali, tributari e doganali delle imprese, rappresentanti istituzionali e accademici (da giovedì 12/11/2026 a venerdì 13/11/2026)

Rating sovrano - Italia - S&P pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano - Germania - Fitch pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano - Polonia - Scope pubblica la revisione del merito di credito

IEA (US International Energy Agency) - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

Banca d'Italia - Rapporto sulla Stabilità Finanziaria

Banca d'Italia - Aggiornamento congiunturale, novembre 2026 dell'economia di: Campania, Abruzzo e Puglia

09:30 - FNM - 100 anni di mercato, di territori e di futuro - Milano, Palazzo Mezzanotte - Celebrazione del centenario della quotazione in Borsa del gruppo, con la cerimonia della campanella. Tra gli interventi, Matteo Salvini (Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti), Giancarlo Giorgetti (Ministro dell'Economia e delle Finanze), Fabrizio Testa (CEO di Borsa Italiana), Andrea Gibelli (Presidente di FNM), Gianantonio Arnoldi (Vicepresidente di FNM), Attilio Fontana (Presidente della Regione Lombardia) e Michael Spence (Premio Nobel per l'Economia 2001)

09:45 - Riunione informale dei capi di Stato o di governo dell'UE - Dublino - Riunione informale dei capi di Stato o di governo dell'UE, presieduta dal Presidente del Consiglio europeo António Costa e ospitata dal Taoiseach Micheál Martin, con la partecipazione del Presidente della Commissione europea. I lavori saranno dedicati all'IA: competitività e sovranità europea nel settore, impatto su economia e società, sicurezza e governance internazionale. Tra gli ospiti, il CEO di Mistral AI Arthur Mensch e il Premio Nobel Geoffrey Hinton. Per l'Italia partecipa il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni

11:00 - Osservatorio Imprese e Avvocati 2026 - Roma, Auditorium di Cassa Forense - Presentazione della 4ª edizione dell'indagine dell'Organismo Congressuale Forense (OCF), realizzata con Format Research, sul rapporto tra domanda di servizi legali e professione forense, con due rilevazioni dedicate alle imprese italiane e ai giovani avvocati under 40. Apre i lavori Francesco Paolo Sisto (Viceministro della Giustizia). Il rapporto sarà illustrato da Pierluigi Ascani (Amministratore di Format Research). Ne discutono Fedele Moretti (Coordinatore OCF), Francesco Greco (Presidente del Consiglio Nazionale Forense) e Marisa Annunziata (Presidente di Cassa Forense)

11:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Vicenza, Basilica Palladiana - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente all'inaugurazione della mostra "Ispirazione Europa - Italia e Germania - Pittura e scultura tra Ottocento e Novecento. Da Canova a Kiefer" e avrà altri impegni in città

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento BOT

Aziende:

Acea - CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2026

Aeroporto di Bologna - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Allianz - Risultati di periodo

Class Editori - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

El.En - CDA: Esame ed approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2026; Calendario eventi societari 2027

Emak - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

ERG - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Eurotech - CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di gestione al 30 settembre 2026

Garofalo Health Care - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Generali Assicurazioni - Appuntamento: Pubblicazione delle Informazioni Finanziarie al 30 Settembre 2026 - ore 7:00 Diffusione del comunicato stampa - ore 14:30 Q&A per analisti in conference call

Innovatec - Assemblea: Aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 5 a 7, nomina di due nuovi amministratori fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027 e, subordinatamente all'approvazione del primo punto, integrazione del compenso complessivo del Consiglio di Amministrazione.

Interpump - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

IRCE - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

IREN - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili ad analisti finanziari e investitori istituzionali - CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2026 - Comunicato stampa

LU-VE Group - Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati finanziari al 30.09.2026 con Matteo Liberali, President & CEO, Eligio Macchi, CFO e Michele Garulli, Investor Relator. - ore 15.00

MARR - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Tamburi - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive



Sabato 14/11/2026

Appuntamenti:

COP31 - UN Climate Change Conference - La 31ª Conferenza delle Nazioni Unite (Conference of the Parties) sui cambiamenti climatici si terrà ad Antalya, in Turchia. I negoziati sul clima sono un importantissimo vertice mondiale che riunisce Capi di Stato e di Governo, Ministri, negoziatori, rappresentanti delle organizzazioni internazionali, del mondo scientifico, del settore privato e della società civile per definire le prossime azioni volte ad accelerare l'attuazione dell'Accordo di Parigi e rafforzare la risposta globale alla crisi climatica (da lunedì 09/11/2026 a venerdì 20/11/2026)





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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