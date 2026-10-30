Milano 16:24
49.580 -0,84%
Nasdaq 16:24
28.587 -2,77%
Dow Jones 16:24
52.035 -0,59%
Londra 16:24
10.737 +0,14%
Francoforte 16:24
25.847 -0,74%

Francoforte: andamento sostenuto per Henkel

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento sostenuto per Henkel
Balza in avanti il produttore tedesco di agenti chimici e detersivi, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,21%.
Condividi
```